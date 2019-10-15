Минск попросил прекратить международный розыск россиянки Богачёвой на территории Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки РФ Анны Богачёвой на территории республики и не усмотрела оснований для ее удержания с целью выдачи, сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

"Да, ее задерживали. Сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи", - сказал Брылев агентству "Интерфакс-Запад".

Он также заявил, что Генеральная прокуратура "поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении нее на территории Беларуси".

ЗАДЕРЖАНИЕ

Ранее СМИ сообщили, что в Минске задержана гражданка России Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о "вмешательстве в выборы" в этой стране.

В министерстве внутренних дел Беларуси, КГБ, Генпрокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси ранее информацию о задержании россиянки не комментировали.

Позднее член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что россиянка Анна Богачева задержана в Беларуси Интерполом по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщил Малькевич в социальных сетях.

Он рассказал "Интерфаксу", что Богачева была задержана в гостинице в Минске. С ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.

Позднее посольство РФ в Минске заявило, что Богачева находится на свободе.

БОГАЧЕВА

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Богачева является гендиректором и совладельцем ООО "Айти Дебаггер" (OOO "AITI DEBAGGER").

Ей принадлежит 80% компании, зарегистрированной в одной из квартир дома 63 по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Остальные 20% принадлежат Михаилу Потепкину.

Компания учреждена 14 апреля 2014 года. Основным видом деятельности компании является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

САНКЦИИ

В сентябре 2018 года Вашингтон объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями. По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

В частности, в список были включены "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и несколько сотрудников этой структуры.

В феврале 2018 Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Среди 13 обвиняемых, наряду с Богачевой, оказались Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".

"Конкорд менеджмент и консалтинг" стала одной из трех компаний, которых спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании обвинил в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Пригожин является генеральным директором компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Россия категорические отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы.