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Финансы 15.10.2019 17:29

СК AXA Mbask завершила I полугодие 2019г с убытком в $104 тыс.

Чистый убыток страховой компании "AXA Mbask" (азербайджанская "дочка" страховой компании AXA) по итогам первого полугодия 2019 года составил 176 тыс. 888,17 манатов ($104 тыс. по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финансовой отчетности компании за первое полугодие 2019 года доходы составили 7 млн 315 тыс. 537,79 манатов. В том числе страховые премии составили 860,19 тыс. манатов, премии на перестрахование – 139,363 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 517,676 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за прошедший период составили 7 млн 492 тыс. 425,96 манатов, в том числе объем страховых выплат – 3 млн 691,861 тыс. манатов, возврат по премиям – 391,963 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 2 млн 568,217 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

В первом полугодии 2019 году активы компании сократились на 18,2% - до 29 млн 351,682 тыс. манатов, капитал – на 0,7% - до 22 млн 744,386 тыс. манатов, обязательства – почти вдвое – до 6 млн 607,296 тыс. манатов.

Уставный капитал СК по итогам отчетного периода составил 23 млн 933,828 тыс. манатов (без изменений).

В первом полугодии объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 30,6% - до 12,64 млн манатов.

Страховая компания «AXA Mbask» создана в 1992 году, и входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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