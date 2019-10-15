Совет ЕС заслушал подготовку к Brexit

Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал во вторник Совет ЕС по общим вопросам в формате 27 государств-членов о состоянии переговоров с британской стороной, сообщается в коммюнике совета.
"ЕС по-прежнему привержен поиску упорядоченного решения Brexit. Время имеет существенное значение", - приводятся в распространенном в Брюсселе документе слова Титти Туппурайнен, министра по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Финляндии.
По ее словам, участвовавшие в заседании министры единодушно выразили надежду, что данный этап переговоров станет "последним отрезком" на этом очень долгом пути.
"По оценке главного переговорщика Мишеля Барнье, достижение соглашения до саммита (ЕС 17-18 октября 2019 года - ИФ) является очень трудным, но все еще возможным", - говорится в коммюнике.
В нем также сообщается, что министры напомнили о некоторых ключевых принципах позиции ЕС, в том числе, о защите единого рынка, прав граждан и Соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года). Они выразили полное доверие и поддержку переговорщику.
Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.
Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.
Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах
ВВС Азербайджана приняли на вооружение РЛС стандарта НАТО – Минобороны
Газпром ГМТ планирует в 2019г увеличить продажи газа в Татарстане на треть
Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7%, в 2020г замедлится до 2,1% - МВФ
"Русснефть" хочет продолжить платить дивиденды на "префы", несмотря на их возможную продажу "Трастом"
Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября - АТОР
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
Caspian European Club организовал бизнес-тур на косметическую фабрику Gazelli Group
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго