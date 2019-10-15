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Дальнее зарубежье 15.10.2019 17:58

Ушедшие из Манбиджа военные международной коалиции движутся в сторону Кобани - СМИ

Покинувшие Манбидж военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ направляются в сторону другого стратегически важного города на севере Сирии - Кобани, сообщают близкие к курдским группировкам сирийские СМИ.

По их данным, автоколонна военных пока что находится недалеко от Манбиджа. Она следует по шоссе в восточном направлении.

Ранее во вторник представитель коалиции Майлз Кэггинс подтвердил, что военнослужащие покинули Манбидж.

"Силы коалиции намеренно покидают северо-восток Сирии. Мы ушли из Манбиджа", - написал он в своем твиттере.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Сирии и Турции в районе города Манбидж, сам город, расположенный к северо-востоку от Алеппо, находится под контролем сирийских войск, заявили в Минобороны РФ.

"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]