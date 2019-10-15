Ушедшие из Манбиджа военные международной коалиции движутся в сторону Кобани - СМИ

Покинувшие Манбидж военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ направляются в сторону другого стратегически важного города на севере Сирии - Кобани, сообщают близкие к курдским группировкам сирийские СМИ.

По их данным, автоколонна военных пока что находится недалеко от Манбиджа. Она следует по шоссе в восточном направлении.

Ранее во вторник представитель коалиции Майлз Кэггинс подтвердил, что военнослужащие покинули Манбидж.

"Силы коалиции намеренно покидают северо-восток Сирии. Мы ушли из Манбиджа", - написал он в своем твиттере.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Сирии и Турции в районе города Манбидж, сам город, расположенный к северо-востоку от Алеппо, находится под контролем сирийских войск, заявили в Минобороны РФ.

"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.