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Спорт 15.10.2019 18:02

Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Южной Кореи и КНДР завершился вничью.

Встреча, которая состоялась в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена, закончилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирался посетить игру в Пхеньяне.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕВКОРЕЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, МАТЧ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]