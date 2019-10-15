Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Южной Кореи и КНДР завершился вничью.

Встреча, которая состоялась в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена, закончилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирался посетить игру в Пхеньяне.