Ассоциация страховщиков к концу 2019г подготовит предложения по увеличению размера взноса и покрытия по ОСАГО

Ассоциация страховщиков Азербайджана до конца 2019 года подготовит предложения по пересмотру размера тарифов и покрытия по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), заявил глава Ассоциации Азер Алиев.
«Уже ни для кого не секрет, что ОСАГО сегодня – убыточный продукт для страховщиков. А страховые компании – в первую очередь коммерческие организации и нацелены на разумную прибыль. По данному виду страхования они регулярно сталкиваются с убытками, вне зависимости от качества управления портфелем. Сегодня цены не соответствуют тем возмещениям и частоте случаев, поэтому они должны быть пересмотрены», - заявил Алиев в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что ОСАГО является одним из самых востребованных продуктов на страховом рынке Азербайджана, и определенное совершенствование продукта поможет увеличить рынок на 20-25%. По его словам, в данном направлении уже проводится определенная работа.
«Мы собрали группу актуариев, представленных на рынке. Совместно с Бюро обязательного совета (ISB) был проведен анализ, и выявлены четкие цифры, которые показали положение дел. Были даны некоторые предложения краткосрочного и долгосрочного решения проблемы. В первом случае законодательные изменения не нужны, но во втором варианте мы должны пересмотреть весь подход и понимание ОСАГО. Кроме того, по этому виду страхования на рынке очень высокие комиссионные, что подрывало работу и ухудшало финансовую составляющую продукта. В рамках АСА мы в течение двух месяцев проводили мониторинг, вели пропагандистскую работу. Это удалось, и комиссионные пошли вниз. Может быть не на том уровне, каком нам хотелось бы, но пошли», - сообщил глава АСА.
Коснувшись возможностей регулирования рынка ОСАГО, Алиев отметил, что, в первую очередь, необходимо оценить возможности повышения покрытия по данному продукту, и лишь затем задуматься об увеличении размера страховых премий.
«Те суммы, которые обсуждались при внедрении данного продукта в 2010-2011 годах, значительно устарели. Причем это касается как премий по ОСАГО, так и покрытия. Сегодня запчасти и детали стали значительно дороже. Поэтому в первую очередь необходимо думать о том, насколько необходимо увеличить покрытие по ОСАГО, а потом повышать премии. Но для того, чтобы выбрать способ и сроки проведения данного изменения, необходимо дождаться завершения подсчетов рабочей группы актуариев, которая сегодня изучает опыт наших соседей. Недавно приезжали представители Российского союза автостраховщиков, которые делились опытом реформ, проведенных в этой сфере в России. Также изучался опыт прибалтийских стран, турецкого рынка и других стран», - отметил Алиев.
Глава АСА отметил, что конкретные решения по данному вопросу ожидаются к концу года.
По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, сборы по ОСАГО в январе-августе 2019 года составили 67 млн 860,7 тыс. манатов, выплаты – 42 млн 736,9 тыс. манатов.
Полный текст интервью с Азером Алиевым будет опубликован на сайте www.interfax.az.
А.Мамедов
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