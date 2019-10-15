Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7%, в 2020г замедлится до 2,1% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 2,7%, отмечается в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.

В апреле 2019 года МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 3,4%.

Согласно оценкам фонда, в 2020 году рост ВВП Азербайджана замедлится до 2,1% (ранее прогноз составлял 3,1% - ИФ).

По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2019 году составит 2,8% в год, в 2019 году – ускорится до 3%. В апреле МВФ прогнозировал инфляцию на 2019-2020гг на уровне 2,5% в год.

Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2019 году прогнозирует на уровне 9,7% ВВП (апрельский прогноз – 11,7% ВВП), в 2020г – 10% ВВП (13,7%).

Показатель безработицы в Азербайджане в 2019-2020гг останется на уровне 5%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, в 2020 году – 2,4%, среднегодовую инфляцию на 2019 год – 3,7%, на 2020 год – 4,6%. Прогнозы правительства по профициту платежного баланса на 2019 год составляют около 8,5% ВВП, на 2020 год – 2,1% ВВП.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, инфляция – 2,3%, профицит платежного баланса – 12,2% ВВП.

А.Мамедов