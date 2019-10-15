Сирийская армия заняла 1030 кв км в районе города Манбидж - Минобороны РФ

Сирийская армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Манбидж, следует из карты, опубликованной во вторник Минобороны РФ.

Согласно карте, к востоку от Манбиджа в этой зоне сирийская армия теперь контролирует берег реки Евфрат.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что сирийские войска взяли под контроль город Манбидж.

В сообщении Минобороны РФ говорилось, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. "В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - заявили в Минобороны РФ.

"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Мембидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - добавили в Минобороны РФ.