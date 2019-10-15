Сирийская армия заняла 1030 кв км в районе города Манбидж - Минобороны РФ

Сирийская армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Манбидж, следует из карты, опубликованной во вторник Минобороны РФ.
Согласно карте, к востоку от Манбиджа в этой зоне сирийская армия теперь контролирует берег реки Евфрат.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что сирийские войска взяли под контроль город Манбидж.
В сообщении Минобороны РФ говорилось, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. "В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - заявили в Минобороны РФ.
"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Мембидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции", - сообщили в военном ведомстве РФ.
"Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - добавили в Минобороны РФ.
Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах
ВВС Азербайджана приняли на вооружение РЛС стандарта НАТО – Минобороны
Газпром ГМТ планирует в 2019г увеличить продажи газа в Татарстане на треть
Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7%, в 2020г замедлится до 2,1% - МВФ
"Русснефть" хочет продолжить платить дивиденды на "префы", несмотря на их возможную продажу "Трастом"
Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября - АТОР
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
Caspian European Club организовал бизнес-тур на косметическую фабрику Gazelli Group
Дочернее предприятие Nobel Oil Services компания PROKON подписала контракт с SOCAR-Uniper
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго