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Дальнее зарубежье 15.10.2019 20:32

Сирийская армия заняла 1030 кв км в районе города Манбидж - Минобороны РФ

Сирийская армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Манбидж, следует из карты, опубликованной во вторник Минобороны РФ.

Согласно карте, к востоку от Манбиджа в этой зоне сирийская армия теперь контролирует берег реки Евфрат.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что сирийские войска взяли под контроль город Манбидж.

В сообщении Минобороны РФ говорилось, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. "В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - заявили в Минобороны РФ.

"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Мембидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - добавили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ТЕРРИТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]