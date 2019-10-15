Армия Сирии взяла под контроль аэродром, две ГЭС и несколько мостов через Евфрат в провинции Ракка - Минобороны РФ

Военный аэродром, две гидроэлектростанции и несколько мостов через реку Евфрат в провинции Ракка перешли под контроль правительственных войск Сирии, следует из обнародованной Минобороны РФ во вторник карты.

Согласно карте, в частности, армия Сирии теперь контролирует военный аэродром Табка, две ГЭС на реке Евфрат в районе населенных пунктов Табка и Ракка. Кроме того, под контроль властей Сирии перешли железнодорожный мост и два моста в районе города Ракка.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что сирийская армия заняла район площадью 1030 квадратных километров в окрестностях города Манбидж. В сообщении Минобороны РФ говорилось, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком.