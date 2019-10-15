Вертолет Ми-17 афганских военных разбился на севере страны

Вертолет национальной армии Афганистана из-за технических проблем потерпел крушение в провинции Балх на северо-западе страны, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 армейского корпуса "Шохин" Ханиф Резаи.

"Примерно в 17-30 (16:00 мск) во вторник в районе Дуобаи Хайратон провинции Балх из-за технических проблем вертолет Ми-17 афганской национальной армии совершил жесткую посадку и при ударе об землю получил повреждения", - заявил Резаи.

По его словам, сведения о возможных жертвах аварии будут сообщены позже.