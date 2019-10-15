Глава МИД Франции сообщил о скорых переговорах с иракскими властями и лидерами курдов по проблеме пленных боевиков ИГ

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник объявил о планах вскоре обсудить с властями Ирака и лидерами курдов то, как следует обеспечить содержание под стражей в лагерях и тюрьмах на территории Сирии тысяч пленных боевиков группировки ИГ, сообщили западные СМИ.

"Они (террористы - ИФ) смогут действовать быстро, если эти лагеря не будут охраняться должным образом... я очень скоро встречу иракских лидеров, в том числе лидеров курдов, чтобы удовлетворить жизненную необходимость (с охраной мест заключения - ИФ)", - заявил министр, выступая перед французским парламентом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Накануне было обнародовано заявление шефа Пентагона Марка Эспера, в котором утверждалось, что операция Турции оказала негативное влияние на международную кампанию против террористической группировки ИГ.

"Это неприемлемое вторжение (в Сирию - ИФ) также подорвало успешную международную миссию по уничтожению ИГ и привело к освобождению многих опасных пленных членов ИГ", - отмечается в заявлении.

Также ранее газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что США оставили пятьдесят "особо ценных" заключенных ИГ во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции.