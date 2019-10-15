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Дальнее зарубежье 15.10.2019 22:10

Джонсон и Столтенберг ценят роль Турции в НАТО, однако призывают прекратить операцию на севере Сирии

Премьер Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Лондоне заявили о необходимости прекратить военную операцию Турции в Сирии.

"Оба лидера отметили, что Турция - важный союзник по НАТО. Она сыграла видную роль в том, что касается оказания помощи сирийцам, бежавшим из зон конфликта. Однако в то же время лидеры согласны, что нынешнюю операцию Турции необходимо прекратить", - говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам переговоров Столтенберга и Джонсона.

Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии, стремясь вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

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Тэги: БРИТАНИЯ, НАТО, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]