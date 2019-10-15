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Карабахский конфликт 15.10.2019 20:05

Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах

Посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту в российский МИД в связи с посещением зампредом комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным оккупированных азербайджанских территорий.

По сообщению посольства, в ноте содержится просьба прокомментировать очередные провокационные заявления Затулина, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящие урон азербайджано-российским отношениям, которые он озвучил в рамках пребывания на оккупированных азербайджанских территориях.

«Также, в ноте содержится просьба уточнить, в качестве кого российский депутат посетил находящиеся под оккупацией территории и кем финансировался данный визит»,- отметили в посольстве.

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость дать оценку регулярным заявлениям Затулина, противоречащим политической позиции России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, искажению фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении.

«В ноте отмечается, что как депутат, Затулин несет ответственность за свои слова и действия и содержится просьба о принятии со стороны МИД РФ необходимых мер»,- отмечает посольство.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]