ЕС призвал стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия

После полугода возобновившихся боев ситуация в Ливии продолжает деградировать, в понедельник в Триполи были новые гражданские жертвы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Этот и другие недавние авиаудары, нанесенные в городских районах в Триполи и вокруг него, стали причиной новых страданий ливийского населения. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право и права человека и, в частности, обеспечивать защиту гражданского населения. Лица, ответственные за военные преступления, должны нести полную ответственность", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В ЕС убеждены, что военного решения ливийского кризиса не существует, поэтому все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к политическим переговорам под эгидой ООН.

Представитель ЕВС отметил, что Европейский союз "решительно поддерживает работу специального представителя ООН Гасана Саламе по возобновлению политического процесса".