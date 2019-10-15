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Дальнее зарубежье 15.10.2019 22:29

ЕС призвал стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия

После полугода возобновившихся боев ситуация в Ливии продолжает деградировать, в понедельник в Триполи были новые гражданские жертвы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Этот и другие недавние авиаудары, нанесенные в городских районах в Триполи и вокруг него, стали причиной новых страданий ливийского населения. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право и права человека и, в частности, обеспечивать защиту гражданского населения. Лица, ответственные за военные преступления, должны нести полную ответственность", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В ЕС убеждены, что военного решения ливийского кризиса не существует, поэтому все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к политическим переговорам под эгидой ООН.

Представитель ЕВС отметил, что Европейский союз "решительно поддерживает работу специального представителя ООН Гасана Саламе по возобновлению политического процесса".

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]