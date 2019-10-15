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Регион 15.10.2019 22:43

Спикер парламента Турции отвергает прекращение военной операции в Сирии из-за санкций США

Анкара не остановит свою военную операцию в Сирии из-за санкций США, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Ни за что. PYD (левая партия сирийских курдов "Демократический союз") и YPG (курдские Отряды народной самообороны в Сирии) - это террористические организации, которые под эгидой сил (международной) коалиции пытаются создать автономную зону в регионе. И цель Турции - ликвидировать такие формирования", - сказал Шентоп российским журналистам в Белграде, отвечая на вопрос остановит ли Турция свою операцию в Сирии из-за американских санкций.

По его словам, санкции не стали неожиданностью для Турции, потому что это уже обсуждалось в США.

"Они думают, что они могут управлять международной политикой введением санкций, но они неправы. Санкции - это не путь достижения результата в международной политике, исходя из общемирового опыта. На самом деле санкции усиливают страны, на которые они налагаются, и Турция не будет исключением", - сказал Шентоп.

Он подчеркнул, что цель Турции в Сирии - сохранить территориальную целостность и политический суверенитет как можно быстрее, но Анкара не допустит создания коридора для террористов возле ее границ.

Во вторник у Шентопа состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, среди прочих вопросов достаточно подробно обсуждалась ситуация в приграничных с Турцией районах Сирии, стороны обменялись мнениями.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]