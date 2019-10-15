Путин: сделки между РФ и ОАЭ, заключенные в Абу-Даби, оцениваются в $1,4 млрд

Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов заключили во вторник соглашения о сделках на сумму свыше одного миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,5 млрд долларов, которые охватывают самые разные отрасли", - сказал Путин в ходе визита в Абу-Даби. Слова президента транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).
Путин приветствовал "вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса "Aurus". "Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - заверил он.
Президент РФ подчеркнул также выгодность вложений, которые делаются совместно РФПИ и эмиратским Фондом "Мубадала". "Доходность от этих вложений заметно, иногда в три раза, превышает общемировые стандарты. Вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину", - сказал Путин.
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