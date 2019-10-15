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Регион 15.10.2019 23:05

Путин: сделки между РФ и ОАЭ, заключенные в Абу-Даби, оцениваются в $1,4 млрд

Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов заключили во вторник соглашения о сделках на сумму свыше одного миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,5 млрд долларов, которые охватывают самые разные отрасли", - сказал Путин в ходе визита в Абу-Даби. Слова президента транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин приветствовал "вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса "Aurus". "Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - заверил он.

Президент РФ подчеркнул также выгодность вложений, которые делаются совместно РФПИ и эмиратским Фондом "Мубадала". "Доходность от этих вложений заметно, иногда в три раза, превышает общемировые стандарты. Вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, СДЕЛКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]