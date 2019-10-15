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СНГ 15.10.2019 23:12

В ОБСЕ не допускают возможности внесения изменений в "формулу Штайнмайера"

В ОБСЕ не видят возможности внесения изменений в согласованную ранее "формулу Штайнмайера".

"Нет", - заявил, отвечая на вопрос о возможности внесения таких изменений, спецпредставитель ОБСЕ на переговорах контактной группы по Украине Мартин Сайдик.

Он затруднился прокомментировать инициативы отдельных украинских политиков о внесении изменений в формулу с мотивировкой о несоответствии украинским интересам.

"Этот вопрос до контактной группы не дошел и на нее не выносился. Ничего сказать не могу", - сказал Сайдик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ФОРМУЛА, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]