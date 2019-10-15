В ОБСЕ не видят возможности внесения изменений в согласованную ранее "формулу Штайнмайера".

"Нет", - заявил, отвечая на вопрос о возможности внесения таких изменений, спецпредставитель ОБСЕ на переговорах контактной группы по Украине Мартин Сайдик.

Он затруднился прокомментировать инициативы отдельных украинских политиков о внесении изменений в формулу с мотивировкой о несоответствии украинским интересам.

"Этот вопрос до контактной группы не дошел и на нее не выносился. Ничего сказать не могу", - сказал Сайдик.