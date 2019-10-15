Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0264 GBR   2.1477 TRY   0.2873

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.59 -1.11 Brent 59.35 -1.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.10.2019 23:45

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Афганистане

В результате падения вертолета национальной армии на севере Афганистана погибли семь человек, заявил начальник пресс-центра министерства обороны Рухулла Ахмадзай.

"Вертолет, принадлежащий силам специального назначения, в котором находилось семь человек, в том числе четыре члена экипажа упал в районе Дуобаи Хайратон провинции Балх при выполнении учебного полета", - цитируют местные СМИ слова Ахмадзая.

Ранее начальник пресс-центра 209 армейского корпуса "Шохин" Ханиф Резаи сообщил "Интерфаксу", что примерно в 17:30 по местному времени из-за технических проблем вертолет Ми-17 афганской национальной армии совершил жесткую посадку и при ударе о землю получил повреждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Крушение военного вертолета в Афганистане могло произойти из-за столкновения со скалой Военный вертолет разбился на западе Афганистана, погибли 20 человек Вертолет иностранной компании разбился в Кабуле, пять человек получили ранения - Минобороны Афганистана Три человека стали жертвами крушения военного вертолета на востоке Афганистана В результате ошибочной атаки вертолета НАТО погибли четыре афганских солдата Вертолет НАТО разбился в Афганистане, двое военных погибли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]