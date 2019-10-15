Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщает сайт главы государства.

«На совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проект государственного бюджета на 2020 год»,- говорится в сообщении.

На совещании выступили первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, руководители соответствующих министерств и ведомств экономического блока правительства, председатель правления Центрального банка.

Ф.Исазаде