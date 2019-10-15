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Внутренняя политика 15.10.2019 21:02

Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщает сайт главы государства.

«На совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проект государственного бюджета на 2020 год»,- говорится в сообщении.

На совещании выступили первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, руководители соответствующих министерств и ведомств экономического блока правительства, председатель правления Центрального банка.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]