Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщает сайт главы государства.
«На совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проект государственного бюджета на 2020 год»,- говорится в сообщении.
На совещании выступили первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, руководители соответствующих министерств и ведомств экономического блока правительства, председатель правления Центрального банка.
Ф.Исазаде
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