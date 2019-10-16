Эрдоган: Турция подготовила альтернативы поставкам боевых самолетов F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.

"Эрдоган заявил, что альтернативные варианты для F-35 проработаны", - пишет газета "Дейли сабах".

"Предложения продолжают поступать", - заверил он.

Ранее США отказались поставлять Турции F35 в ответ на решение Анкары купить российские системы ПВО С-400.