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Регион 16.10.2019 04:51

Эрдоган: Турция подготовила альтернативы поставкам боевых самолетов F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.

"Эрдоган заявил, что альтернативные варианты для F-35 проработаны", - пишет газета "Дейли сабах".

"Предложения продолжают поступать", - заверил он.

Ранее США отказались поставлять Турции F35 в ответ на решение Анкары купить российские системы ПВО С-400.

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Тэги: ЭРДОГАН, САМОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]