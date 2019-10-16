Турция продолжит операцию в Сирии, несмотря на санкции США - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия продолжит операции против курдских группировок на севере Сирии, несмотря на введение США санкций против Анкары.

"Операция продолжится, Турция не обеспокоена санкциями", - пишет газета "Дейли сабах" со ссылкой на слова Эрдогана.