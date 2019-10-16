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Регион 16.10.2019 04:22

Турция продолжит операцию в Сирии, несмотря на санкции США - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия продолжит операции против курдских группировок на севере Сирии, несмотря на введение США санкций против Анкары.

"Операция продолжится, Турция не обеспокоена санкциями", - пишет газета "Дейли сабах" со ссылкой на слова Эрдогана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]