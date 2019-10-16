Палата представителей США проголосует по резолюции против решения Трампа по Сирии в среду

Палата представителей Конгресса США проголосует в среду по резолюции, осуждающей решение президента Дональда Трампа отозвать американские войска с северо-востока Сирии, сообщает The Hill.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила, что совместная резолюция, формально выступающая против стратегии Трампа, будет представлена на заседании нижней палаты Конгресса в среду.

Ранее Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер призвали республиканцев поддержать резолюцию.

"В один голос мы призываем президента Трампа поддержать курдские общины, работать над тем, чтобы турецкие военные действовали сдержанно, и представить четкую стратегию по победе над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Эта резолюция также призывает президента (Турции Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана немедленно прекратить односторонние военные действия в Сирии", - заявили законодатели.

Резолюция, авторами которой являются члены Палаты представителей Элиот Энгел и Майкл Маккол, а также сенаторы Роберт Менендес и Тодд Янг, выступает против "решения прекратить определенные усилия Соединенных Штатов по предотвращению турецкой военной операции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии."

Документ также призывает Турцию прекратить военные действия, США - защитить курдов, а Белый дом - "представить четкий и конкретный план прочного разгрома ИГ".

Ранее спикер Палаты представителей заявила, что санкции США в отношении Турции недостаточны для выхода из сложившейся ситуации на северо-востоке Сирии.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявления о введении пакета санкций в отношении Турции не достаточно, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении спикера Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов соседней страны бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.