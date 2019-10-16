Ким Чен Ын посетил священную гору Пэктусан верхом на белом коне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на белом коне на гору Пэктусан - самую высокую вершину на Корейском полуострове, сообщает ЦТАК в среду.
Ким Чен Ын "поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне по первому снегу", сообщило агентство.
Кроме того, Ким Чен Ын посетил специальную туристическую зону, строящуюся в уезде Самджиен у подножия горы.
"Ситуация в стране сложная из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил, и перед нами стоит много трудностей и испытаний", - приводит словам северокорейского лидера агентство.
"Боль, которую враждебные силы США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев", - добавил он.
По его словам, страна должна приложить больше усилий, чтобы "хорошо жить под знаменем великого духа самообеспечения".
Последние визиты Ким Чен Ына состоялись после того, как в начале этого месяца в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне с США, а Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение.
Это была первая встреча двух сторон после того, как второй саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом завершился без сделки в Ханое в феврале.
Гора Пэктусан считается одним из самых священных мест полуострова. Обычно северокорейский лидер посещает ее в преддверии больших политических или дипломатических решений и событий.
Предыдущий визит северокорейского лидера на гору Пэктусан состоялся в декабре 2017 года, после чего Пхеньян начал пытаться наладить отношения с Сеулом.
Ким Чен Ын посетил гору в ноябре 2014 года как раз перед окончанием трехлетнего траура по своему покойному отцу Ким Чен Иру, а также в феврале 2013 года перед казнью своего некогда могущественного дяди Чан Сон Тхэка.
Министерство по делам объединения после сообщений ЦТАК заявило, что будет внимательно следить за действиями Ким Чен Ына и другими ситуациями, связанными с Северной Кореей.
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