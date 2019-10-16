Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0264 GBR   2.1477 TRY   0.2873

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.10.2019 10:47

Казахстан поддерживает действия Сеула, направленные на снижение напряженности на Корейском полуострове - глава МИД

Казахстан приветствует политику Сеула, направленную на снижение напряженности в регионе и развитие межкорейских отношений, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

"Внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога (...). Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений", - сказал Тлеуберди на форуме "Центральная Азия - Республика Корея" в среду в Нур-Султане.

Глава МИД Казахстана добавил, что прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерение сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений.

"Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является главным приоритетом для Казахстана", - подчеркнул министр.

"В современном мире (...) обладание данным видом оружия не является показателем превосходства, а представляет угрозу глобальной безопасности и препятствием для сотрудничества с международным сообществом. В этой связи считаю, что создание в Центральной Азии уникальной Зоны, свободной от ядерного оружия, может служить примером для региона Корейского полуострова", - добавил Тлеуберди.

В столице Казахстана в среду проходит 12-е заседание форума "Центральная Азия - Республика Корея". Его участники планируют обсудить сотрудничество в сфере технической стандартизации, управления водными ресурсами, реализацию совместных проектов в сфере IT, сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, КОРЕЯ, АТОМ


Похожие новости


Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД Второе заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию состоится 16-17 апреля в Нур-Султане - МИД Казахстана Председателя ОБСЕ Лайчака 7-8 апреля ждут с визитом в Казахстане Экс-глава МИД Казахстана Абдрахманов назначен послом в Швецию - указ Казахстан делает ставку на прагматичное сотрудничество в условиях современных вызовов - глава МИД Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН - постпред

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]