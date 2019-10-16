Казахстан поддерживает действия Сеула, направленные на снижение напряженности на Корейском полуострове - глава МИД

Казахстан приветствует политику Сеула, направленную на снижение напряженности в регионе и развитие межкорейских отношений, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.
"Внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога (...). Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений", - сказал Тлеуберди на форуме "Центральная Азия - Республика Корея" в среду в Нур-Султане.
Глава МИД Казахстана добавил, что прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерение сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений.
"Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является главным приоритетом для Казахстана", - подчеркнул министр.
"В современном мире (...) обладание данным видом оружия не является показателем превосходства, а представляет угрозу глобальной безопасности и препятствием для сотрудничества с международным сообществом. В этой связи считаю, что создание в Центральной Азии уникальной Зоны, свободной от ядерного оружия, может служить примером для региона Корейского полуострова", - добавил Тлеуберди.
В столице Казахстана в среду проходит 12-е заседание форума "Центральная Азия - Республика Корея". Его участники планируют обсудить сотрудничество в сфере технической стандартизации, управления водными ресурсами, реализацию совместных проектов в сфере IT, сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.
Азербайджан подписал протокол к Европейской конвенции о выдаче
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Алиев провел совещание по социально-экономическим вопросам и бюджету - 2020
Коммерческий газ с месторождения Абшерон на Каспии ожидается в начале 2021 года - Total
"Газпром нефть" и ADNOC оценят потенциал совместных проектов в upstream, в том числе, в рамках концессии в Абу-Даби
ЛУКОЙЛ заплатит $190 млн за вхождение в концессию Ghasha в ОАЭ
В России в ДТП погиб азербайджанский бизнесмен
Сборные Южной и Северной Кореи по футболу разошлись миром 0:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября - АТОР
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
Caspian European Club организовал бизнес-тур на косметическую фабрику Gazelli Group
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго