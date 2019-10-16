Казахстан поддерживает действия Сеула, направленные на снижение напряженности на Корейском полуострове - глава МИД

Казахстан приветствует политику Сеула, направленную на снижение напряженности в регионе и развитие межкорейских отношений, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

"Внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога (...). Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений", - сказал Тлеуберди на форуме "Центральная Азия - Республика Корея" в среду в Нур-Султане.

Глава МИД Казахстана добавил, что прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерение сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений.

"Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является главным приоритетом для Казахстана", - подчеркнул министр.

"В современном мире (...) обладание данным видом оружия не является показателем превосходства, а представляет угрозу глобальной безопасности и препятствием для сотрудничества с международным сообществом. В этой связи считаю, что создание в Центральной Азии уникальной Зоны, свободной от ядерного оружия, может служить примером для региона Корейского полуострова", - добавил Тлеуберди.

В столице Казахстана в среду проходит 12-е заседание форума "Центральная Азия - Республика Корея". Его участники планируют обсудить сотрудничество в сфере технической стандартизации, управления водными ресурсами, реализацию совместных проектов в сфере IT, сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.