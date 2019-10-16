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ТЭК 16.10.2019 10:39

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти на $11,3 млрд, газа - на $1,8 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-сентябре 2019 года составил 23 млн 254,022 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-сентябре 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 23 млн 254,022 тыс. тонн на сумму $11 млрд 267 млн 61,85 тыс.", - отметили в комитете.

В январе-сентябре 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 21 млн 945,925 тыс. тонн на сумму $11 млрд 588 млн 26,23 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 6%, в стоимостном выражении – сократился на 2,8%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за 9 месяцев 2019 года составил 9 млрд 103 млн 228,65 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 810 млн 567,86 тыс.

В январе-сентябре 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 5 млрд 262 млн 743,4 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 28 млн 245,98 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 73%, в денежном выражении - на 76,1%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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