Минобороны Турции сообщает о нейтрализации 637 боевиков в военной операции в Сирии

Турции удалось нейтрализовать 637 боевиков с начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает в среду газета "Дейли сабах" со ссылкой на данные министерства обороны страны.
Не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.
Ранее Минобороны Турции сообщало о нейтрализации 550 террористов.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.
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