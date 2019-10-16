Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре сократилось на 29,5%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре 2019 года составило $4 млрд 488 млн 285,14 тыс., что на 29,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-сентябрь 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $25 млрд 244 млн 302,92 тыс. (рост на 13,8% по сравнению с 9 месяцами 2018 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $14 млрд 866 млн 294,03 тыс. (рост на 4,1%), импорт - $10 млрд 378 млн 8,89 тыс. (рост на 31,3%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (75,79%), нефтепродукты (2,33%), природный газ (12,18%), электроэнергию (0,423%), плодоовощную продукцию (2,62%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,09%), сахар (0,16%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,14%), химическую продукцию (0,52%), пластмассы и изделия из них (1,02%), хлопок (0,58%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,31%), алюминий и изделия из него (0,65%), прочее (2,99%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 11,09%, табак и табачную продукцию – 0,84%, фармацевтическую продукцию – 2%, удобрения – 0,97%, пластмассы и изделия из них – 2,88%, дрова и древесную продукцию – 7,1%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 18,36%, транспортные средства и запчасти – 8,63%, мебель – 0,74%, прочее – 43,47%.

Во внешнеторговых операциях в январе-сентябре 2019 года задействовано 7,706 тыс. государственных и частных предприятий, 23,678 тыс. физических лиц. В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции с 186 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-сентябре 2019 года проводил с Италией (28,52% от общего экспорта), Турцией (14,83%), Израилем (7,18%), Индией (5,55%), Германией (4,89%), Китаем (4,7%), Испанией (3,63%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (15,47%), Швейцарией (11,58%),Турцией (11,08%), Китаем (9,28%), США (6,28%), Германией (4,93%), Канадой (3,8%), Ираном (3,5%).

А.Азизов