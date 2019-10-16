На рынке страхования в Азербайджане сейчас нет драйверов для роста – глава Ассоциации

Страховой рынок Азербайджана в 2019 году может впервые за последние несколько лет продемонстрировать спад, считает председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана, председатель правления страховой компании «Ateshgah Sigorta» Азер Алиев.

«К сожалению, в последнее время кардинальных событий способствующих росту рынка я не наблюдаю. Да, ведется активная работа и со стороны регулятора, и со стороны Бюро обязательного страхования и Ассоциации страховщиков Азербайджана, но, к сожалению, нет основного драйвера, который вызвал бы значительный рост на рынке. Все пытаются удержать те позиции, которые имеют на сегодняшний день. Но когда ты находишься на стадии удержания, это приводит к проседанию. Чтобы развиваться, необходимо идти вперед, а вот этого пока не происходит», - заявил Алиев в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, данные страхового рынка за последние 8 месяцев демонстрируют различные тенденции – есть направления, где наблюдается рост, есть и снижения.

«На рынке страхования, иного, чем жизнь основной рост у нас произошел по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО), по обязательному страхованию недвижимости и по добровольному медицинскому страхованию. По всем остальным продуктам в данной категории (страхование иное, чем жизнь - ИФ) у нас или не было роста или наблюдался спад», - отметил Алиев.

Глава АСА объясняет рост по КАСКО, в первую очередь, оживлением банковского сектора и более активной выдачей автомобильных кредитов, по обязательному страхованию недвижимости – тем фактом, что ряд крупных контрактов, которые должны были быть подписаны в конце года, были обновлены раньше.

«Вполне возможно, что к концу года этот показатель подровняется, и сильного роста по данному продукту мы не увидим. Добровольное медицинское страхование (ДМС) в текущем году также показало рост, появились новые бизнесы. Но внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) в начале 2020 года может неоднозначно повлиять на ДМС. Это ситуация по страхованию иному, чем жизнь. Что касается страхования жизни, то с начала года, в силу законодательных изменений произошел практически 50%-ый спад. В последние два месяца наблюдается рост премий у Pasha Life по накопительному страхованию жизни. Если брать обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, то там тоже наблюдается рост, который, на мой взгляд, произошел благодаря политике руководства страны и ряда исполнительных органов, в частности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Проводимая серьезная работа в направление обеления трудовых договоров привело к указыванию официальных зарплат. А это, в свою очередь, послужило росту отчислений по этому виду», - сказал Алиев.

Говоря об ожиданиях до конца года, Алиев не исключил спада рынка впервые за долгие годы. По его мнению, сборы по страхованию жизни будут меньше, чем в прошлом году. По страхованию иному, чем жизнь, сборы, скорее всего, не изменятся, по сравнению с прошлогодними, или же будет наблюдаться незначительный спад.

«Это мое видение, но чудеса происходят, поэтому не удивлюсь, если все будет наоборот», - отметил председатель Ассоциации.

Как сообщалось ранее, суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2019 года составили 469 млн 799,3 тыс. манатов, что на 9,1% меньше показателя 8 месяцев 2018 года.

В 2018 году премии страховщиков в Азербайджане составили 727 млн 954,1 тыс. манатов и по сравнению с 2017 годом увеличились на 30,7%.

Полную версию интервью с А.Алиевым можно прочитать по этой ссылке.

А.Мамедов