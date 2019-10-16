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16.10.2019 10:56

Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей

Для успешного развития бизнеса вы всегда нуждаетесь в сильном и надежном партнере. Именно при поддержке такого партнера вы добьетесь поставленных целей гораздо быстрее.


AccessBank предлагает бизнес пакет "Выгодное начало" для новых клиентов, являющихся юридическими лицами и частными предпринимателями.


Так, клиенты, отвечающие требованиям к минимальному обороту на счете, смогут приобрести бизнес пакет и в течение первых 3 месяцев воспользоваться следующими преимуществами:

· Комиссия за переводы внутри страны - 0%

· Комиссия за переводы за пределы страны - 0%

· Комиссия за выдачу неподтвержденных гарантий внутри страны - 0%

· Комиссия за выдачу овердрафта - 0%


Вдобавок, клиенты смогут получать дополнительный доход на остатки на своих бизнес счетах до 3% годовых.


И это еще не все! Открытие счетов, бизнес карты, зарплатные карты для сотрудников, а также услуга онлайн банкинга также предоставляются новым клиентам БЕСПЛАТНО.

Подключиться к бизнес пакету возможно до 30 декабря. Это специальное предложение поможет предпринимателям сделать выгодный старт и выбрать надежного финансового партнера. AccessBank, являясь надежным партнером бизнеса, всегда нацелен на успешные результаты своих клиентов.


Более подробную информацию о кампании можно получить на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]