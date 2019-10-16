Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей

Для успешного развития бизнеса вы всегда нуждаетесь в сильном и надежном партнере. Именно при поддержке такого партнера вы добьетесь поставленных целей гораздо быстрее.



AccessBank предлагает бизнес пакет "Выгодное начало" для новых клиентов, являющихся юридическими лицами и частными предпринимателями.



Так, клиенты, отвечающие требованиям к минимальному обороту на счете, смогут приобрести бизнес пакет и в течение первых 3 месяцев воспользоваться следующими преимуществами:

· Комиссия за переводы внутри страны - 0%

· Комиссия за переводы за пределы страны - 0%

· Комиссия за выдачу неподтвержденных гарантий внутри страны - 0%

· Комиссия за выдачу овердрафта - 0%



Вдобавок, клиенты смогут получать дополнительный доход на остатки на своих бизнес счетах до 3% годовых.



И это еще не все! Открытие счетов, бизнес карты, зарплатные карты для сотрудников, а также услуга онлайн банкинга также предоставляются новым клиентам БЕСПЛАТНО.

Подключиться к бизнес пакету возможно до 30 декабря. Это специальное предложение поможет предпринимателям сделать выгодный старт и выбрать надежного финансового партнера. AccessBank, являясь надежным партнером бизнеса, всегда нацелен на успешные результаты своих клиентов.



Более подробную информацию о кампании можно получить на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.