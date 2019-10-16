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Происшествия 16.10.2019 11:09

В России в ДТП погиб азербайджанский бизнесмен

Челябинский предприниматель, владелец компании "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в дорожной аварии, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло во вторник в 13:50 по местному времени (12:50 по Баку) на 24 км трассы Южноуральск - Магнитогорск. "Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. Водитель не пострадал, пассажир внедорожника скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, председатель Челябинского азербайджанского культурного центра Рафаил Кулиев сообщил агентству, что родные и близкие погибшего собрались в "Русладе", чтобы помянуть его по мусульманским обычаям. "Для нас это невосполнимая утрата, мы очень скорбим. Он был основным двигателем многих наших проектов. Он помогал строить мечеть, при его поддержке проходили областные форумы нашей диаспоры, он финансировал множество культурных проектов об Азербайджане. Невозможно перечислить всю его помощь и все заслуги", - сказал Кулиев.

По его словам, родные Алишаха Сулейманова хотят похоронить его на родине в Азербайджане. В четверг с ним попрощаются в Челябинске.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕЛЯБИНСК, БИЗНЕСМЕН, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]