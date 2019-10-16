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Транспорт и связь 16.10.2019 11:14

Страны Тюркского совета могут создать совместную компанию для перевозок на Каспии

Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) планируют создать совместную судоходную компанию для перевозки на Каспии с целью повышения эффективности Транскаспийского торгово-транспортного коридора Восток-Запад, заявил генсек ССТГ Багдад Амреев.

«Мы выносим на повестку формирование оптимальных и выгодных условий в сфере транспорта и таможни для превращения Транскаспийского торгово-транспортного Восток-Запад в эффективный маршрут. Уменьшая логистические расходы вдоль коридора, очень важно повысить оперативность транспортного и таможенного сектора. Для этого мы планируем обсудить создание совместной судоходной компании по Каспию», - сказал Амреев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что страны-члены организации завершили формирование Тюркского Совета и переходят на очередной этап, где на повестке стоит предложенная почетным председателем ССТГ Нурсултаном Назарбаевым разработка программы «Тюркское видение – 2040».

«В этой связи, секретариатом ССТГ готовится новая стратегия «Тюркский Совет -2025», определяющая перспективы организации. Мы включим в новый документ предложения сторон и представим его на следующем саммите (в 2020 году в Турции – ИФ)»,- отметил он.

По его словам, следующий этап сотрудничества может востребовать новые принципы и подходы в самых важных сферах экономического сотрудничества. «В рамках стратегии стимулирования свободной торговли или для развития торговли на повестку могут быть вынесены вопросы подписания соглашений о преференциальной торговле между странами-членами. Для укрепления экономического сотрудничества, стимулирования торговли и взаимных инвестиций, а также поддержки среднего и малого бизнеса нужны оптимальные финансовые инструменты»,- отметил он.

«Мы работаем с большим энтузиазмом для превращения тюркского мира, занимающего важное место на глобальной арене, в авторитетное, сильное и единое сообщество ближайшие 10 лет»,- добавил Амреев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ССТГ, КАСПИЙ, ПАРОХОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]