Страны Тюркского совета могут создать совместную компанию для перевозок на Каспии

Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) планируют создать совместную судоходную компанию для перевозки на Каспии с целью повышения эффективности Транскаспийского торгово-транспортного коридора Восток-Запад, заявил генсек ССТГ Багдад Амреев.
«Мы выносим на повестку формирование оптимальных и выгодных условий в сфере транспорта и таможни для превращения Транскаспийского торгово-транспортного Восток-Запад в эффективный маршрут. Уменьшая логистические расходы вдоль коридора, очень важно повысить оперативность транспортного и таможенного сектора. Для этого мы планируем обсудить создание совместной судоходной компании по Каспию», - сказал Амреев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что страны-члены организации завершили формирование Тюркского Совета и переходят на очередной этап, где на повестке стоит предложенная почетным председателем ССТГ Нурсултаном Назарбаевым разработка программы «Тюркское видение – 2040».
«В этой связи, секретариатом ССТГ готовится новая стратегия «Тюркский Совет -2025», определяющая перспективы организации. Мы включим в новый документ предложения сторон и представим его на следующем саммите (в 2020 году в Турции – ИФ)»,- отметил он.
По его словам, следующий этап сотрудничества может востребовать новые принципы и подходы в самых важных сферах экономического сотрудничества. «В рамках стратегии стимулирования свободной торговли или для развития торговли на повестку могут быть вынесены вопросы подписания соглашений о преференциальной торговле между странами-членами. Для укрепления экономического сотрудничества, стимулирования торговли и взаимных инвестиций, а также поддержки среднего и малого бизнеса нужны оптимальные финансовые инструменты»,- отметил он.
«Мы работаем с большим энтузиазмом для превращения тюркского мира, занимающего важное место на глобальной арене, в авторитетное, сильное и единое сообщество ближайшие 10 лет»,- добавил Амреев.
Ф.Исазаде
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