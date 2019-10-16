Митинг в поддержку осужденной в России израильтянки пройдет в Тель-Авиве

Граждане Израиля собираются организовать позже на этой неделе митинг в поддержку осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщают в среду израильские СМИ.
По их данным, в соцсетях израильтяне обсуждают возможность провести демонстрацию возле российского посольства в Тель-Авиве в субботу 19 октября с 20:30 до 22:30. Митинг пройдет под лозунгом: "Вернем Нааму домой".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению израильского президента обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ Нааму Иссахар.
По данным газеты "Исраэль а-Йом", после оглашения приговора Иссахар объем заказов билетов с транзитом через Москву сократился на 40%, а заказы билетов в Россию - на 14%. Источник этих данных издание не уточняет.
Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 граммов гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку.
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