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Дальнее зарубежье 16.10.2019 14:40

Митинг в поддержку осужденной в России израильтянки пройдет в Тель-Авиве

Граждане Израиля собираются организовать позже на этой неделе митинг в поддержку осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщают в среду израильские СМИ.

По их данным, в соцсетях израильтяне обсуждают возможность провести демонстрацию возле российского посольства в Тель-Авиве в субботу 19 октября с 20:30 до 22:30. Митинг пройдет под лозунгом: "Вернем Нааму домой".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению израильского президента обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ Нааму Иссахар.

По данным газеты "Исраэль а-Йом", после оглашения приговора Иссахар объем заказов билетов с транзитом через Москву сократился на 40%, а заказы билетов в Россию - на 14%. Источник этих данных издание не уточняет.

Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 граммов гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ОСУЖДЕННАЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]