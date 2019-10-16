Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко - адвокат

Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению экс-замглавы администрации президента Украины времен правления Виктора Януковича Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.

"Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко... В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.

Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.

"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Он также отметил, что это решение базируется на том, что на Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.

Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.