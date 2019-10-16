Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко - адвокат

Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению экс-замглавы администрации президента Украины времен правления Виктора Януковича Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.
"Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко... В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.
По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.
Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.
"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.
Он также отметил, что это решение базируется на том, что на Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.
Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.
Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента
Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ
Мэрия санкционировала субботний митинг оппозиции в пригороде Баку
Azeraluminium заплатит более 7 млн манатов за доставку 96 тыс. тонн глинозема
Новак и Шефчович по телефону обсудили вопросы транзита газа через Украину
Новая дивидендная политика ЛУКОЙЛа: не менее 100% скорректированного FCF на акции за вычетом "казначеек", выплаты за 6 мес
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго