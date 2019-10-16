Курды пока сохраняют контроль над лагерями с пленными террористами ИГ - глава МИД Франции

Курды на данный момент удерживают под контролем все лагеря на севере Сирии, в которых находятся пленные террористы из группировки ИГ , заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"На сегодняшний день это так", - сказал он в эфире телеканала БФМ-ТВ, отвечая на вопрос журналиста о том, сохраняют ли курды контроль надо всеми подобными лагерями.

Министр пояснил, что лагеря, в которых держат террористов, находятся в тех районах северо-востока Сирии, которые пока не охвачены боевыми действиями между курдами и ВС Турции.

Министр отметил, что Париж получил информацию лишь о беспорядках и побеге незначительного числа людей в лагере в населенном пункте Айн-Исса. Однако в этом лагере проживают не сами террористы, а только их родственники.

С 9 октября Турция проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Власти многих стран опасаются, что террористы из ИГ могут попытаться воспользоваться этим, чтобы совершить побег.