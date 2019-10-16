ЕИБ перенес на 14 ноября решение об отказе от финансирования газовых проектов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) принял решение перенести на 14 ноября голосование по вопросу о том, должен ли он продолжать финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Ранее в этом году ЕИБ объявил о том, что перестанет выделять средства на проекты в газовой отрасли после аналогичных действий по отношению к угольной и нефтяной промышленностям, отмечает The Guardian.

Совет директоров крупнейшего в мире многостороннего банка развития планировал завершить предоставление новых кредитов в данной сфере с конца 2020 года, несмотря на возражения отдельных членов. В их число входят Германия, Польша и Еврокомиссия.

Руководство ЕИБ заявило, что планы отказа от инвестиций в газовые проекты остаются в силе и, вероятно, будут утверждены в следующем месяце.

"Новая политика кредитования энергетики является важной вехой на пути ЕИБ к преобразованию в Климатический банк ЕС. Я рад значительному прогрессу и уверен в получении окончательного одобрения в ноябре", - сказал вице-президент банка по энергетике Эндрю Макдауэлл.

Однако сторонники борьбы с изменением климата опасаются, что этот вопрос будет вновь отложен, а решение будет более мягким.

"Мы находимся в очаге чрезвычайной ситуации с климатом, поэтому нетрудно сказать "нет" увеличению объемов государственных денег, направляемых на ископаемое топливо", - полагает Алекс Дукас из неправительственной организации Oil Change International. Он отмечает, что задержка с решением ЕИБ связана с противодействием со стороны ФРГ и Еврокомиссии.

Как сообщалось, президент ЕИБ Вернер Хойер планирует, что к 2025 году более половины объема кредитования банка будет приходиться на проекты, связанные с климатом и устойчивым развитием. В период 2020-2030 гг. общее финансирование таких проектов, по планам, составит $1 трлн.

С 2013 года ЕИБ выделил кредиты на сумму 13,4 млрд евро на инфраструктурные проекты в сфере углеводородов, из которых более 9 млрд евро пришлось на газопроводы и распределительные сети.