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Карабахский конфликт 16.10.2019 14:18

Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ

Новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию может пройти в Братиславе в декабре, сообщил в среду сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

"При согласии глав МИД двух стран встреча может состояться в декабре в Братиславе. При желании мы можем организовать такую встречу", - сказал Попов журналистам в Ханкенди.

По его словам, посредники представили позицию и видение посредников по ряду гуманитарных вопросов, которые обсуждались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Вене.

«Мы затронули, в частности, возможность обмена журналистами (в рамках взаимных визитов в Армению и в Азербайджан - ИФ), а также коснулись вопросов, связанных с арестованными лицами. В этой связи мы имеем ряд идей, вокруг которых работа продолжается. Недавно посредники встречались с главой Международного комитета Красного креста, и этот вопрос также обсуждался», - отметил Попов.

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Тэги: КАРАБАХ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]