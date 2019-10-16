Азербайджано-российский товарооборот за 9 месяцев увеличился на 24,2% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-сентябре 2019 года составил $2 млрд 104 млн 562,18 тыс., что на 24,2% больше показателя 9 месяцев 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,34% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $499 млн 151,17 тыс. (рост на 12,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,36% азербайджанского экспорта за январь-сентябрь 2019 года.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре составил $1 млрд 605 млн 411,01 тыс. (рост на 28,2%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 15,47%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-сентябре 2019 года составило $1 млрд 106 млн 259,84 тыс.

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что по итогам 2019 года товарооборот с Россией может составить около $3 млрд.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков