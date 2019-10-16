Джонсон напишет в Брюссель письмо о новой отсрочке Brexit, если не согласует сделку в парламенте до 19 октября

Премьер-министр Британии Борис Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент, сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра Стивена Баркли.
"Я могу подтвердить, что, как премьер-министр неоднократно говорил, в первую очередь правительство будет соблюдать закон", - заявил министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли.
Его комментарий британские СМИ интерпретировали именно как готовность просить о переносе Brexit, если этого будут требовать обстоятельства.
Считается, что именно на текущей неделе станет ясно, могут ли стороны договориться об условиях Brexit.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
Во вторник координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.
Накануне стало известно, что лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита лидеров ЕС нет.
В частности, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, страна которого председательствует сейчас в ЕС, заявил, что "нет практического или законного пути" заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что "требуется больше времени".
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II в речи перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.
На прошлой неделе сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто.
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