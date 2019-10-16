Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 89,5%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года составил 30,908 тыс. единиц, что на 88,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров –27,825 тыс. (рост на 89,5%).
В январе-сентябре 2019 года в Азербайджан также импортировано 2,597 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 72,3%), 115 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 35,3%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 371 единица моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 3,4 раза).
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.
Б.Рустамбеков
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