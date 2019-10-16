Новак и Шефчович по телефону обсудили вопросы транзита газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович по телефону обсудили вопросы транзита российского газа через Украину в Евросоюз, говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, были затронуты общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ.

Следующий раунд трехстороннего диалога России, ЕС и Украиной по транзиту российского газа в Европу состоится 28 октября.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. 19 сентября стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. Для того, чтобы подписать контракт с 1 января сроком на месяц, тендер на покупку украинских газотранспортных мощностей должен состояться уже 1 декабря, то есть к этому сроку имплементация законодательства должна завершиться.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. "При этом первым по очередности является вопрос, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку от этого зависит то, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать и содержать для подачи газа потребителям Украины", - говорил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия также считает необходимым заключение мирового соглашения по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, "по нулевому варианту", то есть без финансовых претензий.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.