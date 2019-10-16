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Внешняя политика 16.10.2019 15:02

Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента

Председатель национальной ассамблеи (парламент) Кореи Мун Хи Сан отмечает заинтересованность Сеула в получении статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

«Думаю, что и мы можем стать членами этой организации (ССТГ – ИФ) в качестве наблюдателя. Я очень хотел бы, чтобы этот вопрос решился»,- сказал Сан в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку.

Слова корейского спикера приводит сайт президента Азербайджана.

«Народы, входящие в урало-алтайскую культуру, всегда придавали большую значимость семье, ставили старших превыше себя. У нас одна культура, и поэтому я верю, что наше это сотрудничество будет успешным», - добавил он.

Алиев, в свою очередь, отметил, что в следующем году в Турции состоится очередной саммит ССТГ. «Мы будем очень рады, если Корея будет участвовать в нем в качестве наблюдателя»,- сказал Алиев.

Глава государства отметил, что Венгрия уже во второй раз участвует на мероприятиях ССТГ в качестве наблюдателя. «Это показатель того, что организация заинтересована принимать новых участников, новые государства-наблюдатели»,- отметил Алиев.

По его словам, Бакинский саммит ССТГ запомнился взаимной политической поддержкой и обсуждением важных экономических проектов. «Прошу серьезно рассмотреть этот вопрос, и уверен, что на положительные итоги»,- сказал президент.

ССТГ создан в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем – Венгрия.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОРЕЯ, ССТГ, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]