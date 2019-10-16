Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента

Председатель национальной ассамблеи (парламент) Кореи Мун Хи Сан отмечает заинтересованность Сеула в получении статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).
«Думаю, что и мы можем стать членами этой организации (ССТГ – ИФ) в качестве наблюдателя. Я очень хотел бы, чтобы этот вопрос решился»,- сказал Сан в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку.
Слова корейского спикера приводит сайт президента Азербайджана.
«Народы, входящие в урало-алтайскую культуру, всегда придавали большую значимость семье, ставили старших превыше себя. У нас одна культура, и поэтому я верю, что наше это сотрудничество будет успешным», - добавил он.
Алиев, в свою очередь, отметил, что в следующем году в Турции состоится очередной саммит ССТГ. «Мы будем очень рады, если Корея будет участвовать в нем в качестве наблюдателя»,- сказал Алиев.
Глава государства отметил, что Венгрия уже во второй раз участвует на мероприятиях ССТГ в качестве наблюдателя. «Это показатель того, что организация заинтересована принимать новых участников, новые государства-наблюдатели»,- отметил Алиев.
По его словам, Бакинский саммит ССТГ запомнился взаимной политической поддержкой и обсуждением важных экономических проектов. «Прошу серьезно рассмотреть этот вопрос, и уверен, что на положительные итоги»,- сказал президент.
ССТГ создан в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем – Венгрия.
Ф.Исазаде
Azeraluminium заплатит более 7 млн манатов за доставку 96 тыс. тонн глинозема
Новак и Шефчович по телефону обсудили вопросы транзита газа через Украину
Новая дивидендная политика ЛУКОЙЛа: не менее 100% скорректированного FCF на акции за вычетом "казначеек", выплаты за 6 мес
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
В Губе отметили традиционный Праздник яблок
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
NASA поменяло график выходов астронавтов в космос из-за сломанного внешнего энергоблока МКС
Джонсон напишет в Брюссель письмо о новой отсрочке Brexit, если не согласует сделку в парламенте до 19 октября
Митинг в поддержку осужденной в России израильтянки пройдет в Тель-Авиве
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
В Баку состоялся концерт участников программы «Посольство мастерства» из России
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго