Власти Таиланда предупредили о повышенной террористической угрозе на юге страны

Усиленные меры безопасности введены в южных провинциях Таиланда в связи с повышенной террористической угрозой, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в среду.
"Полиция Королевства таиланд опубликовала предупреждение о повышенной террористической угрозе на юге страны, в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
В провинциях усилены меры безопасности, возможен досмотр в общественных местах, отмечает МИД РФ.
Террористическая угроза исходит от сторонников независимости провинций Паттани, Яла и Наратхиват, население которых составляют исключительно мусульмане. Группировки ведут диверсионную деятельность с 2004 года. В августе 2016 года они совершили серию терактов в городе Хуа Хин на острове Пхукет и в провинциях Паттани, Транг, Суратхани, Пхангнга. Погибли пять человек, более 60 были ранены, в том числе иностранные туристы.
Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента
Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ
Мэрия санкционировала субботний митинг оппозиции в пригороде Баку
Россия в I половине октября исполнила сделку ОПЕК+ лишь на 75%, доведя добычу нефти до 11,23 млн б/с
В Азербайджане создается Агентство по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами
ЛУКОЙЛ рассматривает возможность приобретения upstream в РФ и за рубежом, планирует финансировать за счет заемных средств
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго