Власти Таиланда предупредили о повышенной террористической угрозе на юге страны

Усиленные меры безопасности введены в южных провинциях Таиланда в связи с повышенной террористической угрозой, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в среду.

"Полиция Королевства таиланд опубликовала предупреждение о повышенной террористической угрозе на юге страны, в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

В провинциях усилены меры безопасности, возможен досмотр в общественных местах, отмечает МИД РФ.

Террористическая угроза исходит от сторонников независимости провинций Паттани, Яла и Наратхиват, население которых составляют исключительно мусульмане. Группировки ведут диверсионную деятельность с 2004 года. В августе 2016 года они совершили серию терактов в городе Хуа Хин на острове Пхукет и в провинциях Паттани, Транг, Суратхани, Пхангнга. Погибли пять человек, более 60 были ранены, в том числе иностранные туристы.