Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.10.2019 17:34

Власти Таиланда предупредили о повышенной террористической угрозе на юге страны

Усиленные меры безопасности введены в южных провинциях Таиланда в связи с повышенной террористической угрозой, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в среду.

"Полиция Королевства таиланд опубликовала предупреждение о повышенной террористической угрозе на юге страны, в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

В провинциях усилены меры безопасности, возможен досмотр в общественных местах, отмечает МИД РФ.

Террористическая угроза исходит от сторонников независимости провинций Паттани, Яла и Наратхиват, население которых составляют исключительно мусульмане. Группировки ведут диверсионную деятельность с 2004 года. В августе 2016 года они совершили серию терактов в городе Хуа Хин на острове Пхукет и в провинциях Паттани, Транг, Суратхани, Пхангнга. Погибли пять человек, более 60 были ранены, в том числе иностранные туристы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАИЛАНД, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]