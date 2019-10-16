ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по миграции даже в условиях турецкой операции в Сирии

В ЕС считают, что есть все основания продолжать сотрудничество с Турцией по проблеме миграции, несмотря на события на северо-востоке Сирии, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.
"Турция является ключевым партнером для Европейского союза в том, что касается вопроса контроля над миграцией. Это ключевой партнер, с которым мы должны сотрудничать", - сказал Аврамопулос на пресс-конференции в среду в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос, готов ли ЕС к тому, что турецкая сторона может пустить в Европу огромные потоки беженцев и мигрантов, находящихся на ее территории, если Евросоюз продолжит выступать против вмешательства Турции в Сирии.
По словам еврокомиссара, ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по применению соглашения с Турцией по миграции.
"Это взаимные обязательства, которые были подтверждены обеими сторонами", - отметил Аврамопулос.
Он считает, что его недавний визит в Анкару является доказательством продолжающегося сотрудничества с Турцией как партнером по управлению миграционной ситуацией.
Член Еврокомиссии призвал не сводить проблему миграции к инструменту торга, давления на переговорах. Эта проблема, сказал Аврамопулос, далеко выходит за рамки такого понимания.
"Тот факт, что в Турции в настоящее время находятся 3,5 млн беженцев, показывает работу, реализованную Турцией. И это показывает, что надо продолжать сотрудничество, продолжать полностью воплощать это соглашение ЕС-Турция", - объяснил член ЕК.
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