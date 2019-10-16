Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.10.2019 16:44

ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по миграции даже в условиях турецкой операции в Сирии

В ЕС считают, что есть все основания продолжать сотрудничество с Турцией по проблеме миграции, несмотря на события на северо-востоке Сирии, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Турция является ключевым партнером для Европейского союза в том, что касается вопроса контроля над миграцией. Это ключевой партнер, с которым мы должны сотрудничать", - сказал Аврамопулос на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, готов ли ЕС к тому, что турецкая сторона может пустить в Европу огромные потоки беженцев и мигрантов, находящихся на ее территории, если Евросоюз продолжит выступать против вмешательства Турции в Сирии.

По словам еврокомиссара, ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по применению соглашения с Турцией по миграции.

"Это взаимные обязательства, которые были подтверждены обеими сторонами", - отметил Аврамопулос.

Он считает, что его недавний визит в Анкару является доказательством продолжающегося сотрудничества с Турцией как партнером по управлению миграционной ситуацией.

Член Еврокомиссии призвал не сводить проблему миграции к инструменту торга, давления на переговорах. Эта проблема, сказал Аврамопулос, далеко выходит за рамки такого понимания.

"Тот факт, что в Турции в настоящее время находятся 3,5 млн беженцев, показывает работу, реализованную Турцией. И это показывает, что надо продолжать сотрудничество, продолжать полностью воплощать это соглашение ЕС-Турция", - объяснил член ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ЕС поддерживает контакты с Анкарой в связи с операцией на северо-востоке Сирии Эрдоган пригрозил ЕС отправкой в его страны сирийских беженцев в случае критики операции "Родник мира" ЕС не сможет претворить в жизнь ограничительные меры против Анкары, считает глава МИД Турции ЕС готовит меры в ответ на бурение Турцией кипрского шельфа - представитель Могерини Турция незаконными буровыми операциями близ Кипра нарушает его суверенитет - Могерини Туск призвал Турцию соблюдать суверенные права Кипра на фоне спора о бурении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]