ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по миграции даже в условиях турецкой операции в Сирии

В ЕС считают, что есть все основания продолжать сотрудничество с Турцией по проблеме миграции, несмотря на события на северо-востоке Сирии, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Турция является ключевым партнером для Европейского союза в том, что касается вопроса контроля над миграцией. Это ключевой партнер, с которым мы должны сотрудничать", - сказал Аврамопулос на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, готов ли ЕС к тому, что турецкая сторона может пустить в Европу огромные потоки беженцев и мигрантов, находящихся на ее территории, если Евросоюз продолжит выступать против вмешательства Турции в Сирии.

По словам еврокомиссара, ЕС намерен продолжать сотрудничество с Анкарой по применению соглашения с Турцией по миграции.

"Это взаимные обязательства, которые были подтверждены обеими сторонами", - отметил Аврамопулос.

Он считает, что его недавний визит в Анкару является доказательством продолжающегося сотрудничества с Турцией как партнером по управлению миграционной ситуацией.

Член Еврокомиссии призвал не сводить проблему миграции к инструменту торга, давления на переговорах. Эта проблема, сказал Аврамопулос, далеко выходит за рамки такого понимания.

"Тот факт, что в Турции в настоящее время находятся 3,5 млн беженцев, показывает работу, реализованную Турцией. И это показывает, что надо продолжать сотрудничество, продолжать полностью воплощать это соглашение ЕС-Турция", - объяснил член ЕК.