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Дальнее зарубежье 16.10.2019 20:01

Премьер Ирландии считает возможным достижение соглашения о Brexit в течение среды

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды, пишет Irish News.

"Я говорил с премьер-министром (Британии Борисом Джонсоном - ИФ) по телефону, и Европейская комиссия и я действительно думаем, что есть прогресс. Но есть вопросы, которые еще предстоит решить, и, надеюсь, это может быть сделано уже сегодня, и это позволит нам ратифицировать соглашение на Европейском Совете завтра, и позволит палате общин высказать свою точку зрения в субботу", - заявил Варадкар в среду после телефонного разговора с Джонсоном.

Варадкар отметил, что верит в возможность заключения соглашения о выходе Британии из ЕС, но при этом напомнил о неразрешенных до сих пор вопросах.

"Я убежден в том, что все стороны серьезно настроены в том, что касается достижения соглашения к концу этого месяца. Путь к соглашению есть, но еще осталось разрешить много вопросов", - сказал он.

Похожую позицию по ходу переговоров выражает и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, отмечают европейские СМИ.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]