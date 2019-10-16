Премьер Ирландии считает возможным достижение соглашения о Brexit в течение среды

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды, пишет Irish News.

"Я говорил с премьер-министром (Британии Борисом Джонсоном - ИФ) по телефону, и Европейская комиссия и я действительно думаем, что есть прогресс. Но есть вопросы, которые еще предстоит решить, и, надеюсь, это может быть сделано уже сегодня, и это позволит нам ратифицировать соглашение на Европейском Совете завтра, и позволит палате общин высказать свою точку зрения в субботу", - заявил Варадкар в среду после телефонного разговора с Джонсоном.

Варадкар отметил, что верит в возможность заключения соглашения о выходе Британии из ЕС, но при этом напомнил о неразрешенных до сих пор вопросах.

"Я убежден в том, что все стороны серьезно настроены в том, что касается достижения соглашения к концу этого месяца. Путь к соглашению есть, но еще осталось разрешить много вопросов", - сказал он.

Похожую позицию по ходу переговоров выражает и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, отмечают европейские СМИ.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.