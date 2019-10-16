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Дальнее зарубежье 16.10.2019 17:44

Спецпосланник ООН призывает прекратить военные действия в Сирии

Немедленно прекратить военные действия на северо-востоке Сирии призвал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

На встрече в среду в Дамаске с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом Педерсен выразил глубокую обеспокоенность событиями на северо-востоке страны, отметив их серьезные гуманитарные последствия, сообщило информационное агентство САНА.

Спецпосланник ООН призвал "незамедлительно прекратить действия, которые несут угрозу гражданскому населению, подрывают суверенитет, территориальную целостность и стабильность Сирии и осложняют усилия на политическом треке", говорится в сообщении.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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Тэги: СИРИЯ, ООН, СПЕЦПОСЛАННИК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]