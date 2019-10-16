Пенс полетит в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана с ним встречаться

Вице-президент США Майк Пенс отправится в Турцию в среду, несмотря на нежелание с ним встречаться президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передают западные СМИ.
"Вице-президент отправляется в Турцию сегодня", - заявила представитель Пенса Кэти Уолдман.
Ранее Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с Пенсом.
"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.
Ранее сообщалось, что делегация во главе с Пенсом в среду направится в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдских военизированных формирований.
Кроме Пенса на переговоры в Турцию отправляются госсекретарь США Майк Помпео, а также советник президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен. При этом, как ожидается, О`Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед стартом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.
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