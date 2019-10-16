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Регион 16.10.2019 16:41

Пенс полетит в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана с ним встречаться

Вице-президент США Майк Пенс отправится в Турцию в среду, несмотря на нежелание с ним встречаться президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передают западные СМИ.

"Вице-президент отправляется в Турцию сегодня", - заявила представитель Пенса Кэти Уолдман.

Ранее Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с Пенсом.

"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Пенсом в среду направится в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдских военизированных формирований.

Кроме Пенса на переговоры в Турцию отправляются госсекретарь США Майк Помпео, а также советник президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен. При этом, как ожидается, О`Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед стартом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.

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Тэги: США, ПЕНС, ТУРЦИЯ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]