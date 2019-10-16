Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 7 млн манатов на дополнительные мероприятия по борьбе с наводнениями на реке Гейчай Гейчайского района Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков