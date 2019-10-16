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Регион 16.10.2019 16:56

Эрдоган решил все же встретиться с Пенсом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же проведет встречу в четверг с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщают в среду ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган также готов принять и госсекретаря США Майка Помпео, направляющегося в Турцию вместе с Пенсом.

Ранее в среду сам Эрдоган заявил журналисту телеканала Sky News, что не собирается общаться с Пенсом, так как готов вести диалог только с президентом США Дональдом Трампом. После этого представитель Пенса Кэти Уолдман заявила, что вице-президент все равно отправится с визитом в Турцию.

Как сообщалось, цель поездки - обсудить с турецким руководством операцию ВС Турции против курдских формирований на севере Сирии. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПЕНС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]