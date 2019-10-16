Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.10.2019 20:18

Спецпосланник ООН обсудил в Дамаске подготовку к первому заседанию конституционного комитета

Вопросы подготовки к первому заседанию конституционного комитета обсудили в среду в Дамаске глава МИД Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

В ходе переговоров стороны подчеркнули "важность продолжения координации усилия с целью обеспечить успешную работу комитета и преодоления возможных препятствий", сообщила информационное агентство САНА.

Стороны подтвердили, что работу комитета должны обеспечивать сами сирийцы без иностранного вмешательства.

Собеседники также обсудили последние события на северо-востоке Сирии и их возможные последствия для работы конституционного комитета и политического процесса в целом.

Муаллем заявил в связи с этим, что "враждебные действия режима Эрдогана не могут быть ничем оправданны и угрожают работе конституционного комитета и политическому процессу".

Конституционный комитет состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

Первое заседание комитета намечено на 30 октября в Женеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ООН, КОМИТЕТ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Коалиция под эгидой США и проправительственные силы могли совершать военные преступления в Сирии - доклад ООН Генсек ООН обеспокоен эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии Генсек ООН призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать режим прекращения огня и избегать потерь среди мирного населения В СПЧ ООН обеспокоены случаями гибели мирных жителей в Идлибе Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии Генсек ООН призвал отказаться от полномасштабной атаки на сирийскую провинцию Идлиб во избежание массовых жертв

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]