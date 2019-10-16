Спецпосланник ООН обсудил в Дамаске подготовку к первому заседанию конституционного комитета

Вопросы подготовки к первому заседанию конституционного комитета обсудили в среду в Дамаске глава МИД Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
В ходе переговоров стороны подчеркнули "важность продолжения координации усилия с целью обеспечить успешную работу комитета и преодоления возможных препятствий", сообщила информационное агентство САНА.
Стороны подтвердили, что работу комитета должны обеспечивать сами сирийцы без иностранного вмешательства.
Собеседники также обсудили последние события на северо-востоке Сирии и их возможные последствия для работы конституционного комитета и политического процесса в целом.
Муаллем заявил в связи с этим, что "враждебные действия режима Эрдогана не могут быть ничем оправданны и угрожают работе конституционного комитета и политическому процессу".
Конституционный комитет состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.
Первое заседание комитета намечено на 30 октября в Женеве.
Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане
Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента
Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ
Налоговики и таможенники Азербайджана за 9 месяцев перечислили в госбюджет сверх плана 700 млн манатов – Алиев
Банки не содействуют экономическому росту Азербайджана – президент Алиев
Алиев ждет от правительства до конца 2019 года предложения по повышению прозрачности бюджетных расходов
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго