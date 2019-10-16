Buta Airways с конца октября начнет летать из Баку в Бахрейн

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» с 30 октября начинает выполнение прямых рейсов в Бахрейн, говорится в сообщении компании.
«В рамках зимнего расписания с 30 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Бахрейн два раза в неделю. Полеты будут выполняться по средам и субботам», - отмечается в информации.
Новые рейсы позволят привлечь дополнительный поток туристов в Азербайджан. В то же время, и сам Бахрейн привлекает путешественников древними памятниками, разнообразной природой и отличным дайвингом. В столице Бахрейна Манаме также проходит гран-при «Формулы-1».
«Открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, и укреплению деловых связей между двумя странами. В ближайшее время Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока», - подчеркивается в сообщении.
Ранее лоукостер запустил прямые рейсы в города Саудовской Аравии – Эр-Рияд и Даммам.
Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в Россию, Турцию, Украину, Грузию, Иран, Болгарию и Саудовскую Аравию.
Авиакомпания Buta Airways уже с начала своей деятельности пользуется большим спросом как среди граждан Азербайджана, так и в других странах. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.
Б.Рустамбеков
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